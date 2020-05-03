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Реалу доведеться зачекати – зірка Ліги 1 відклав свій перехід у Мадрид

3 травня 09:34 602 Читать на русском
Реалу доведеться зачекати – зірка Ліги 1 відклав свій перехід у Мадрид
Едуардо Камавінга / Getty images

Трансферні плани мадридського Реала можуть зазнати змін. Хавбек Ренна Едуардо Камавінга не планує покидати свій клуб цього літа.

Раніше повідомлялося, що 17-річний анголець досяг угоди з президентом Ренна Олів'є Летангом, що залишиться у клубі ще на один сезон, якщо він зможе кваліфікуватися у Лігу чемпіонів. Після остаточної зупинки чемпіонату Франції "червоні-чорні" таки отримали путівку в головний єврокубок. Проте, це не єдина причина, яка може завадити планам Реала. За словами головного тренера Ренна Жульєна Стефана, сам футболіст розуміє, що йому краще провести наступний сезон у французькому клубі.

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"Оточення футболіста оцінює його кар'єру в довгостроковій перспективі. Камавінга був частиною цього клубу з дитинства, і він дуже близький до нього і людей, яких він знає тут. Попри все, що я прочитав, він хоче залишитися тут. Він знає, що йому все ще потрібно зарекомендувати себе як гравець світового класу, особливо в іграх Ліги чемпіонів. Після цього ми побачимо, як він почне новий етап десь іще", – цитує Стефана AS з посиланням на Ouest France.

До слова, Камавінга провів 36 матчів за Ренн у всіх турнірах нинішнього сезону, записавши до свого активу один гол та дві результативні передачі.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Ренн Ренн Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга
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