"Нинішня Барселона не здатна конкурувати з Баварією. Мюхнеці – очевидний фаворит нашої групи. Проте, команда Кумана зобов’язана класифікуватись у плей-офф щонайменше з другого місця. З Динамо і Бенфікою не мали б виникнути якісь особливі труднощі.

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Барса не вражає на старті сезону? Звісно, адже команда перебудовується (після втрати Мессі – прим.), вона вразлива, і будь-хто може створити їй проблеми… Та в нормальних умовах Барса повинна розбиратися як з Динамо, так і з Бенфікою, враховуючи кадровий потенціал "блаугранас".

Реалу буде простіше. Так, мадридці двічі поступались Шахтарю у минулому сезоні, але вони вже знають, чого очікувати від цього суперника. Гадаю, вони добре засвоїли урок. Натомість Інтер втратив ключового гравця і тренера, міланці – не настільки грізні, як раніше", – сказав Сантьяго Овальє.

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Нагадаємо, за підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів Динамо опинилося в одному квартеті з Барселоною, Баварією та Бенфікою, а суперниками Шахтаря стали Реал, Інтер та молдовський Шериф.

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