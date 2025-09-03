"Очевидно, що у Роми все ще було бажання, і навіть потреба, укласти ще кілька угод. На мій погляд, угоди в останню хвилину не дали б ніякої технічної переваги і, безумовно, зажадали б значних фінансових витрат. Наступного разу, я думаю, клуб зможе зробити це більш спокійно і, можливо, навіть більш успішно.

Рома оголосила заявку на Лігу Європи – Довбик дізнався вердикт

Я вже говорив про це раніше і ще раз повторю, що ми з клубом завжди були єдині. У нас завжди була спільна мета, з самого початку. Був зв'язок, який в це трансферне вікно ми не змогли реалізувати повністю або частково. Проте, його готовність допомогти була дуже високою, хоча ми всі знаємо, що, по суті, до 30 червня існували труднощі з фінансовим фейр-плей.

Так, трансферний ринок, безумовно, став дуже складним через велику кількість людей, в ньому задіяно не тільки дві команди; є ще посередники і агенти. Тому, що стосується Роми, для мене, безсумнівно, пріоритетом була фаза нападу, гра в атаці. Але, з іншого боку, реалії трансферного ринку не завжди дозволяють досягти бажаного.

Я б волів, можливо, отримати на одного півзахисника менше, ніж на одного нападника. Мій стиль гри, моє розуміння футболу привели мене до хороших результатів, і тому очевидно, що я буду шукати цей шлях, можливо, відмінний від того, яким я будував команди раніше.

Лінія атаки? Це, безумовно, найскладніша позиція, і, можливо, вона вимагає більшої уваги, великих інвестицій, і саме на неї роблять ставку майже всі команди. Не буду заперечувати, що мені б хотілося більшого. Ми не змогли отримати гравця, якого запримітили. Але якщо це неможливо зараз, нам доведеться почати з того, що у нас є. Я хочу повернути Довбика [на попередній рівень]; для мене Довбик був гравцем, який неймовірно багато працював. Бальданці — гравець, якого потрібно повернути [на попередній рівень].

Нам потрібно поліпшити гру кожного гравця. Мова не тільки про Пеллегріні, Довбика і Бальданці, я говорю про всіх. Але у них правильне ставлення. Я дуже радий цьому. Ми також граємо в місці, де панує велика пристрасть, яке підтримує нас, яке дає нам мотивацію", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

