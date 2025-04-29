Керівництво Реала планує гучний трансфер на вихід вже цього літа.

Останні невдачі "бланкос" спонукають до реструктуризації складу. Торік Родріго вимагав достатньо ігрового часу, але отримавши його, не виправдав жодних очікувань.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, Реал розгляне продаж бразильського вінгера влітку, якщо надійде вигідна пропозиція, і сам гравець виявить бажання змінити клуб. Зазначається, що 24-річний футболіст ближче до відходу, аніж до продовження кар'єри у складі "вершкових".

Нагадаємо, що Родріго приєднався до Реала у 2019 році. Загалом бразилець відіграв за "вершкових" у 267 матчах, в яких забив 68 голів та віддав 50 асистів.

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