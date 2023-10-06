Керівництво Реала вирішило попрощатися з тренером через його прихильність до Барселони.

Очільники мадридців звільнили тренера молодіжної команди U-17 Адріа Діаса, який приєднався до клубу лише в липні поточного року.

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Згідно з інформацією The Athletic, керівництву Реала не сподобалось, що наставник надіслав лист Барселоні, в якому подякував каталонцям за підтримку у той час, коли його мати захворіла на рак. Діас працював в системі "блаугранас" на різних посадах з 2015 по 2019 роки.

Реал заперечує факт звільнення. Мадридці стверджують, що Діас сам попросив піти, щоб скористатися можливістю працювати в академії Леганеса. Втім, джерела видання зазначають, що "вершкові" організували працевлаштування, щоб пом'якшити удар від його звільнення.

Реал зобов'язався компенсувати всю зарплату Діасу, яку він мав отримати впродовж дії однорічного контракту.

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