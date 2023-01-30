Реал двічі зіграє з Барселоною у півфіналі Кубка Іспанії – результати жеребкування
В Іспанії відбулося жеребкування 1/2 Копа дель Рей. Ель Класіко у фіналі не буде.
Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії:
Осасуна – Атлетік
Реал Мадрид – Барселона
У попередньому раунді рекордсмен турніру Барселона (31 трофей) розібралася з міцним Сосьєдадом завдяки голу Дембеле. До слова, француз, скоріш за все, пропустить обидва півфінальні поєдинки через травму. Реал лише в овертаймі дотис Атлетіко (3:1). Осасуні також знадобився додатковий час, аби вибити Севілью (2:1), а Більбао не мало проблем в гостях з Валенсією (3:1).
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Перші поєдинки 1/2 фіналу Кубка Іспанії заплановані на 8 лютого, матчі-відповіді – 1 березня. Однак, вже зараз відомо, що мадридський Реал не зможе зіграти 8-го через участь у клубному чемпіонаті світу. Ель Класіко на Бернабеу відбудеться 1 березня, а повторна зустріч команд на Камп Ноу – 4 або 5 квітня.
Фінал Кубка Короля 2022/23 відбудеться 6 травня. Вирішальний матч прийме севільська Ла Картуха.
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