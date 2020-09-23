Мадридський Реал провів детальне обстеження гравців після виявленого COVID-19 в Мартіна Едегора.

У гравців, тренерського штабу та працівників Реала не виявлено слідів COVID-19 в організмі. Футбоісти вже можуть повернутись до тренувань, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Едегор здав позитивний тест на коронавірус

Нещодавно з'явилась інформація, що у хавбека "вершкових" Мартіна Едегора був виявлений коронавірус, і гравець начебто вже покинув базу клубу.

До слова, Реал проведе наступний матч вже 26 вересня, його суперником стане Бетіс, який очолює екс-тренер Ярмоленка Мануель Пеллегріні.

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