Даніель Карвахаль отримав пошкодження литкового м'яза правої ноги під час матчу проти Валенсії (2:1) та був замінений на 26-й хвилині, повідомляє Marca.

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Деталі пошкодження і терміни відновлення сам гравець попросив не розголошувати. Варто відзначити, що травми переслідували Даніеля протягом минулого сезону, і він лише у серпні повернувся на поле.

Після 5-ти турів Ла Ліги мадридці очолюють турнірну таблицю, відірвавшись від Атлетіко на два очки.

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