Реал знову націлився на Мбаппе – клуб хоче вибудувати проєкт навколо нього і Беллінгема
Реал хоче скористатися вразливістю ПСЖ і переманити форварда Кіліана Мбаппе.
Як інформує The Telegraph, мадридський клуб хоче підписати Мбаппе разом із півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом.
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Згідно з джерелом, "вершкові" хочуть поставити цих гравців на чолі нового проєкту і побудувати навколо них команду, яка домінувала б у Європі протягом наступної декади.
Повідомляється, що Реал вважає, що зараз ПСЖ переживає кризу всередині клубу, і тому є вразливим. Мадридський клуб має намір скористатися цією вразливістю і переманити Мбаппе.
Контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2025 року.
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