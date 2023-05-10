Як інформує The Telegraph, мадридський клуб хоче підписати Мбаппе разом із півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом.

Борусія Д зробила неймовірну пропозицію Беллінгему – відоме рішення гравця

Згідно з джерелом, "вершкові" хочуть поставити цих гравців на чолі нового проєкту і побудувати навколо них команду, яка домінувала б у Європі протягом наступної декади.

Повідомляється, що Реал вважає, що зараз ПСЖ переживає кризу всередині клубу, і тому є вразливим. Мадридський клуб має намір скористатися цією вразливістю і переманити Мбаппе.

Контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2025 року.

Реал розписав нічию з Ман Сіті у півфіналі ЛЧ – Вінісіус і КДБ забили по голу, але арбітр міг допустити страшну помилку