Реал незадоволений зміною методів підрахунку очок і деяких критеріїв при голосуванні.

Реал може пропустити церемонію вручення "Золотого м'яча" 2025 року, інформує Marca. Організатор події France Football в останні місяці намагався відновити відносини з мадридцями після того, як вони минулого року бойкотували концерт.

Повідомляється, що делегація французької організації вирушила до Іспанії, але зустріч не дала результату.

Вручення "Золотого м'яча"-2025 відбудеться 22 вересня.

Минулого року Реал бойкотував церемонію вручення призу як протест проти рішення віддати нагороду півзахиснику Манчестер Сіті Родрі. Боси Реала стверджували, що нагорода повинна дістатися форварду Вінісіусу Жуніору.

Реал не розуміє, що сталося в минулому сезоні, особливо причини, які вплинули на зміну методів підрахунку очок і деяких критеріїв.

