"Бензема повернувся – це дуже важливо для команди. Календар вимагатиме від нас максимуму. Суперкубок Іспанії, клубний чемпіонат світу... До самого березня на нас чекає дуже багато ігор.

Анчелотті відмовився називати Мессі найкращим в історії

Зараз нам потрібно оцінити гравців. Потрібно розібратися, кому потрібен відпочинок, а хто має працювати старанніше. Щодо новачків – нам вони не потрібні. Думаю, ми в кращому становищі, ніж рік тому", – цитує Анчелотті Goal.

Якщо вірити словам італійського фахівця, то Реал знову переходить у режим, яким користувався, акумулюючи ресурси на перехід Кіліана Мбаппе. Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Мадрид несподівано не підписав жодного новачка ні влітку, ні взимку. Минулої зими "вершкові" також не виходили на ринок.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ