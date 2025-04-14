Реал готує зміни в атакувальній лінії команди у разі трансферу Вінісіуса Жуніора, повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

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Зазначається, що літній перехід бразильця в Саудівську Аравію не є виключеним. Саудівці мріють оформити трансфер зірки Реала, можлива угода про перехід Вінісіуса може стати рекордною з точки зору трансферної вартості та заробітної плати. У разі продажу вінгера, Реал спробує підписати норвезького форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні бразильський півзахисник провів 44 матчі, забив 19 голів та віддав 14 асистів. Контракт Вінісіуса з Реалом розрахований до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 24-річного футболіста у 200 млн євро.

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