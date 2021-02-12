У таборі Реала готуються до плану Б на випадок прощання із Серхіо Рамосом.

Захисник Севільї Дієго Карлос має шанс приєднатись до Реала, повідомляє Marca.

Рамос і Реал довели ситуацію з контрактом до абсурду – різні версії про зарплату і терміни, а конфлікту з Пересом немає

У таборі мадридців розглядають бразильця як потенційну заміну 34-річному Серхіо Рамосу, який ще досі не визначився щодо свого майбутнього у королівському клубі. Нагадаємо, контракт капітана Реала з "вершковими" завершується влітку.

Севілья придбала Дієго у Нанта в 2019-му за 15 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Карлос провів 19 матчів.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку