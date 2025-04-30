Нещодавня заява агента Жорже Мендеша щодо зацікавленості різних клубів у послугах Андрія Луніна насторожила Реал, і "бланкос" вирішили доглянути варіанти на заміну українцю.

Лунін на шляху до відходу з Реала – президент європейського клубу підтвердив інтерес до українця

Жоан Гарсія став однією з головних сенсацій цього сезону Ла Ліги і привернув до себе увагу Реала та Астон Вілли, інформує Marca. Його клаусула становить лише 25 млн євро – обидва клуби можуть собі дозволити таке придбання.

Повідомляється, що Жоан Гарсія не боятиметься конкуренції з Тібо Куртуа. Він не боїться труднощів і знає, що його сила – у наполегливій праці й удосконаленні, що він і продемонстрував в Еспаньйолі.

З іншого боку Астон Вілла гарантувала б Гарсії місце основного голкіпера. До чинного воротаря Вілли Еміліано Мартінеса виявляють інтерес клуби з Саудівської Аравії.

Згідно з джерелом, Жоан також перебуває в шорт-листі Арсенала і Барселони.

Мудрик приносить 30 мільйонів, хитрий план для трансферу Зінченка – Миколенко на рівні Палмера, гранд посунув Забарного