Реал знайшов заміну Куртуа – мадридці готують вражаючу суму на нового голкіпера

Голкіпер Реала Тібо Куртуа може отримати нового конкурента у рамці мадридського клубу.

Керівництво мадридського Реала задумалось щодо підписання нового голкіпера через ненадійну гру Тібо Куртуа на початку сезону 2019/20.

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"Вершкові" збираються підписати 22-річного голкіпера Атлетіка Унаї Сімона, повідомляє El Desmarque. Сума трансферу може скласти 50 млн євро – саме така клаусула прописана в угоді голкіпера з басками.

До слова, у нинішньому сезоні Сімон зіграв у восьми поєдинках чемпіонату Іспанії, в яких пропустив чотири голи.

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