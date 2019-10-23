Реал знайшов заміну Куртуа – мадридці готують вражаючу суму на нового голкіпера

Ліга чемпіонів — 13:30 8030
-
"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонів
-
Сент-Етьєн: представлення суперника Олександрії у Лізі Європи – гранд з приставкою "екс", що прагне повернутися на ОлімпЛіга Європи — 11:00 1937
-
"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія ЯрмоленкаАнглія — 10:03 7577
-
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для ШахтаряЛіга чемпіонів — 02:54 5462
-
Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 01:48 21619