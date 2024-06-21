Рівно через 10 днів контракт Адріена Рабйо з Ювентусом завершиться. Спортивний директор "Старої синьйори" Крістіано Джунтолі запропонував французу нову угоду за схемою 2+1 з річною зарплатою в 7,5 млн євро і чекає від футболіста відповідь.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, француз ухиляється від відповіді через інтерес до нього з боку Реала. Переїзд до Мадрида не тільки підвищить статус самого Рабйо, а й занурить його в дружню атмосферу – у Мадриді вже виступають такі його співвітчизники, як Мбаппе, Чуамені, Камавінга і Менді.

Реал шукає заміну Тоні Кроосу, який оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024. Мадридський клуб вважає, що Рабйо ідеально підходить на заміну німцеві.

Повідомляється, що Ювентус готовий почекати від Адріена відповідь ще кілька днів, але мовчання Рабйо лякає клуб. Тому "Стара синьйора" розпочала пошуки його заміни і звернула свій погляд на півзахисника Монако Юссуфа Фофана.

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