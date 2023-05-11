Епоха Модріча та Крооса в Мадриді скоро завершиться. Керівництво "вершкових" поступово оновлює лінію півзахисту і намагається знайти заміни двом ветеранам.

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Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналістів Філіпа Кесслера та Мануеля Бонке, Реал уважно стежить за Йозуа Кімміхом. Мадридський клуб розглядає можливість підписання німецького півзахисника у 2024 році – після відходу Луки Модріча та Тоні Крооса. "Вершкові" хочуть, щоб досвідчений гравець став лідером їхнього молодого півзахисту. Цього літа Кімміх не розглядатиме перехід до іншого клубу, але в майбутньому він би хотів виступати у складі команди, яка постійно бере участь у Лізі чемпіонів.

Контракт 28-річного футболіста з Баварією діє до 2025 року. Про перемовини щодо нової угоди не повідомлялось. В поточному сезоні Кімміх провів 44 матчі у всіх турнірах за мюнхенців. В його активі шість голів та 11 результативних передач.

Real Madrid are eyeing Joshua Kimmich for the era after Kroos and Modrić (2024). The European champions want an experienced and established player to lead their young midfield. Kimmich's Bayern contract expires in 2025 [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/iuurwjxP2t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 10, 2023

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