Реал знайшов заміну Кроосу – на радарах зірка Баварії
Реал планує підсилити півзахист і вибрав вже потенційного кандидата.
Епоха Модріча та Крооса в Мадриді скоро завершиться. Керівництво "вершкових" поступово оновлює лінію півзахисту і намагається знайти заміни двом ветеранам.
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Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналістів Філіпа Кесслера та Мануеля Бонке, Реал уважно стежить за Йозуа Кімміхом. Мадридський клуб розглядає можливість підписання німецького півзахисника у 2024 році – після відходу Луки Модріча та Тоні Крооса. "Вершкові" хочуть, щоб досвідчений гравець став лідером їхнього молодого півзахисту. Цього літа Кімміх не розглядатиме перехід до іншого клубу, але в майбутньому він би хотів виступати у складі команди, яка постійно бере участь у Лізі чемпіонів.
Контракт 28-річного футболіста з Баварією діє до 2025 року. Про перемовини щодо нової угоди не повідомлялось. В поточному сезоні Кімміх провів 44 матчі у всіх турнірах за мюнхенців. В його активі шість голів та 11 результативних передач.
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