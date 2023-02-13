Влітку Реал має намір підписати або Душана Влаховича, або Рішарлісона.

Мадридський Реал вважає посилення лінії атаки в літнє трансферне вікно своєю ключовою метою. Як інформує ESPN, форвард Ювентуса Душан Влаховіч і нападник Тоттенхема Рішарлісон вважаються основними варіантами "вершкових" щодо посилення складу.

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У сезоні 2022/23 Карім Бензема зіграв через травми тільки 12 із 20 матчів Реала в Ла Лізі. Змінник француза Маріано Діас наступного літа покине клуб через закінчення терміну контракту.

Повідомляється, що головний тренер команди Карло Анчелотті просив клуб посилити атаку ще минулого літа, але отримав відмову. Керівництво Реала вирішило, що після перемоги в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів нинішній склад команди здатний вирішувати поставлені завдання.

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