Мадридці звільнили хорватського лікаря Ніко Міхіча. Він працював з командою шість сезонів, а саме з 2017 року.

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Як повідомляє Marca, головною причиною звільнення була "справа Ґюлера". Турецький півзахисник досі не дебютував за Реал через рецидив травми. До того ж в минулому було багато суперечок щодо лікування Бензема, Алаби та Себальйоса. Керівництво "вершкових" також незадоволено тим, що з початку сезону в команді багато травм.

Нагадаємо, наразі в лазареті Реала перебувають Беллінгем, Чуамені, Кепа, Куртуа, Себальйос, Мілітао, та Ґюлер.

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