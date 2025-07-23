Вінгер Реала та збірної Бразилії Родріго може опинитися в Англії.

Доля 24-річного бразильця досі не вирішена. Родріго сподівається заслужити довіру Хабі Алонсо, але Реал не відкидає варіант з продажем гравця, якщо клуб отримає гарну пропозицію.

Мбаппе отримав несподіваного конкурента в боротьбі за 10-й номер Реала – рішення ухвалює не він

За інформацією AS, Тоттенхем зацікавлений у трансфері вінгера "бланкос". Раніше повідомляли про інтерес Ліверпуля, Баварії, Арсенала та Челсі до Родріго.

Відзначають, що після перемоги в Лізі Європи "шпори" хочуть не просто зберегти кістяк команди, а посилити його. При цьому голова правління клубу Деніел Леві спробує домогтися зниження ціни на Родріго до нижче ніж 90 мільйонів євро.

Поки жоден з клубів не вів переговорів з Реалом – були тільки попередні контакти з представниками бразильця. Сам футболіст хоче обговорити питання про своє майбутнє з головним тренером мадридців Хабі Алонсо.

Реал і МЮ з тріском провалили дебютний КЧС: "бланкос" грали увісьмох, Анелька забивав перші голи, а Бекхема зацькували