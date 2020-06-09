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Реал знайшов цікаву альтернативу Камавінзі за 20 мільйонів

17:31 234 Читать на русском
Реал знайшов цікаву альтернативу Камавінзі за 20 мільйонів
Флорентіну (зліва) / EFE

Керівництво "вершкових" продовжує шукати підсилення без особливих фінансових витрат.

Мадридський Реал націлився на захисника Бенфіки Флорентіну, повідомляє видання Sport.es.

Реал готовий переключитися на лідера Мілана у разі провалу з Камавінга – є два серйозні конкуренти

Пріоритетним варіантом для Реала залишається Едуардо Камавінга, однак Ренн навідріз відмовляється відпускати свою 17-річну зірку. Як наслідок, боси "галактікос" звернули свої погляди на 20-річного португальського півзахисника. Окрім ігрових якостей керівництво "вершкових" більш ніж влаштовує ціна на гравця – вартість Флорентіну не повинна перевищити 20 млн євро.

Нагадаємо, Флорентіну – вихованець Бенфіки. У поточному сезоні португалець провів за свою команду 17 поєдинків у всіх турнірах.

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