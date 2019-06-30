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Реал знайшов спосіб переконати Манчестер Юнайтед відпустити Погба

12:11 792 Читать на русском
Реал знайшов спосіб переконати Манчестер Юнайтед відпустити Погба
Реал мріє про Поля Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Іско може стати частиною трансферу Поля Погба, підписання якого є давньою метою мадридців.

Півзахисник Реала Іско може покинути клуб. "Бланкос" розглядають варіант включення 27-річного півзахисника в угоду щодо трансферу Поля Погба. Таке рішення прийняв Флорентіно Перес, хоча Зінедін Зідан не проти зберегти Іско в команді, повідомляє Don Balon.

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Зазначається, що саме президент Реала наполіг на тому, щоб Іско зіграв у заключних матчах сезону 2018/19 з метою уникнення зниження трансферної вартості іспанця. В той же час видання підкреслює, що заради підписання Поля Погба Зідан все ж готовий пожертвувати Іско.

Флорентіно Перес вважає, що 40 млн євро та права на Іско переконають Манчестер Юнайтед відпустити чемпіона світу. Очікується, що найближчим часом іспанський хавбек та його агент поїдуть у Манчестер підшукувати житло.

Іско виступає за Реал з 2013 року. В сезоні 2018/19 хавбек зіграв 37 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 1 асист.

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