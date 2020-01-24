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Реал знайшов новий клуб для Вальєхо – гравець не витримав конкуренції в АПЛ

12:51 321 Читать на русском
Реал знайшов новий клуб для Вальєхо – гравець не витримав конкуренції в АПЛ
Хесус Вальєхо / Фото ФК Реал

Захисник Хесус Вальєхо відтепер захищатиме кольори Гранади.

Гранада домовилась з Реалом щодо оренди Хесуса Вальєхо, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Угода між 23-річним іспанцем та його новою командою розрахована до 30 червня 2020-го. Останні півроку Хесус провів у Вулверхемптоні також на правах оренди, але не зміг закріпитись у складі "вовків", зігравши лише 7 матчів.

Нагадаємо, Реал придбав Вальєхо у 2015 році у Сарагоси. З тих пір гравець майже не виступав за королівський клуб, кочуючи по орендах.

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