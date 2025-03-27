Керівництво "вершкових" влітку буде готове розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера та дозволить йому піти, якщо надійде достойний запит. На заміну українцю Реал хоче підписати воротаря Борнмута Кепу Аррісабалагу, повідомляє Football España.

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Нагадаємо, нещодавно Андрій Лунін продовжив контракт з мадридським клубом до червня 2030 року, проте агент гравця Жорже Мендеш шукає йому інші варіанти продовження кар'єри. Раніше з'явилася інформація, що голкіпером цікавиться англійський Манчестер Юнайтед.

Аррісабалага раніше виступав за Реал у сезоні 2023/24, проте програв конкуренцію Луніну. Угода 30-річного іспанця з Челсі діє до 2026 року, тому він може стати дешевою та надійною альтернативою для Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Кепа виступає на правах оренди за Борнмут. На його рахунку 25 матчів, у яких кіпер пропустив 31 гол та оформив 6 кліншитів. Лунін у нинішній кампанії зіграв 10 поєдинків за Реал, пропустив 13 голів та у чотирьох матчах зіграв "на нуль".

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