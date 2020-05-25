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Реал знайшов ключ до підписання Холанда

09:30 847 Читать на русском
Реал знайшов ключ до підписання Холанда
Ерлінг Холанд та Ашраф Хакімі / ФК Борусія Д

Мадридський клуб не полишає сподівань підсилитися 19-річним форвардом Борусії Д.

Реал все ще планує підсилитися Ерлінгом Холандом, який у сезоні 2019/20 вразив всю Європу. 19-річний норвежець перебрався до Борусії Д взимку та встиг забити 10 голів у 10 матчах Бундесліги. Зрозуміло, що виступи Холанда привернули увагу топ-клубів Європи, серед яких опинився і мадридський Реал.

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"Вершкові" планують підписати Холанда влітку 2022 року – якраз тоді завершується контракт Каріма Бензема, якого норвежець і замінить на Сантьяго Бернабеу. Королівський клуб збирається включити в угоду Ашрафа Хакімі, який виступає за Борусію на правах оренди, зазначає AS.

Генеральний директор дортмундців Ханс-Йоахім Ватцке та президент Реала Флорентіно Перес мають дружні стосунки, тому очікується, що клуби зможуть досягти згоди. Якщо Хакімі продовжить виступи в Бундеслізі, то шанси на перехід Холанда в Реал значно зростуть.

До слова, 21-річний Ашраф проводить у Дортмунді другий сезон. В поточному сезоні він провів 39 матчів, забив 8 голів та віддав 10 асистів. Влітку Хакімі повинен повернутися в Реал, якому належать права на гравця.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

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