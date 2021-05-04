Мадридський гранд розпочав пошуки гравців, які могли б замінити лідерів команди у разі їхнього відходу з клубу.

"Вершкові" націлились на Маркіньйоса – одного з лідерів поточного складу ПСЖ, стверджує Le Buteur.

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Реал розглядає гравця збірної Бразилії як довгострокову заміну Серхіо Рамосу та Рафаелю Варану, майбутнє яких у Мадриді поки не вирішене. Угода іспанця завершується влітку, але сторони не можуть знайти консенсусу у питанні нової співпраці. Контракт француза чинний до наступного року, проте ЗМІ пророкують йому відхід.

Маркіньйос у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки, у яких відзначився п'ятьма голами та одною результативною передачею. Угода 26-річного бразильця з парижанами розрахована до літа 2024-го, а Transfermarkt оцінює його в 70 млн євро.

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