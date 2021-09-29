Мадридський Реал вирішив перестрахуватись, якщо трансфер Кіліана Мбаппе не відбудеться. Вже є перша потенційна заміна.

22-річний француз залишається пріоритетною ціллю "вершкових" на літо 2022 року. Втім, Реал має мінімальні побоювання, що ПСЖ все ж переконає Мбаппе залишитись. Через це Флорентіно Перес розпочав пошуки альтернативних варіантів.

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Як повідомляє AS з посиланням на La Gazzetta dello Sport, один із таких – Віктор Осімхен. Форвард Наполі феєрично розпочав поточний сезон (шість голів та один асист у 6-ти поєдинках) і вважається чи не найкращим гравцем Серії А просто зараз. Щоправда, окрім Реала, на Осімхена полюють ще кілька грандів європейського футболу – Челсі, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ман Сіті.

Нагадаємо, Наполі придбав Віктора минулого літа у Лілля. Такий трансфер обійшовся "блакитним" у 70 мільйонів євро, форвард підписав контракт до 2025 року.

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