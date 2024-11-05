Керівництво Реала ще перед грою з Барселоною (0:4) було поінформоване про те, що форвард Вінісіус Жуніор не стане володарем "Золотого м'яча", повідомив журналіст Антон Меана в подкасті Carrusel Canalla на Cadena SER. Повідомляється, що клуб навмисно приховав від бразильця цю інформацію, щоб не відволікати його від Ель Класико.

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В оточенні самого Вінісіуса з'явилися сумніви в його перемозі ще позаминулої п'ятниці. Представники Жуніора зв'язалися з "бланкос", і клуб підтвердив невтішні новини.

Нагадаємо, що представники Реала відмовилися їхати на церемонію нагородження "Золотого м'яча", висловивши таким чином свій протест проти результатів голосування. У підсумку приз дістався півзахиснику Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

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