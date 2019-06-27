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Реал змушує Едегора перейти в Байєр – у гравця інші пріоритети

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Реал змушує Едегора перейти в Байєр – у гравця інші пріоритети
Мартін Едегор / Reuters

У молодого норвежця виникли розбіжності з мадридцями щодо його нового клубу.

Едегор хоче перейти в Реал Сосьєдад, але у "вершкових" свої плани, інформує Marca.

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Керівництво Реала хоче відправити хавбека в леверкузенський Байєр, щоб він отримав досвід виступів у Лізі чемпіонів. Однак 20-річний гравець схиляється до переходу в Реал Сосьєдад, який може гарантувати йому більше ігрової практики.

У сезоні 2018/19 Едегор провів 35 матчів в чемпіонаті Нідерландів, виступаючи за Вітесс. У них він відзначився 9 голами і 13 асистами.

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Теги
Трансфери Байєр Байєр Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Мартін Едегор Мартін Едегор
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