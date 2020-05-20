Реал змушений повернутися до кандидатури Мане на фоні проблем з трансфером Мбаппе

Реал серйозно налаштований здійснити бомбу під час найближчого трансферного вікна.

Зінедін Зідан знову задумався над запрошенням вінгера Ліверпуля Садьйо Мане, повідомляє Le10 Sport.

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Головний тренер Реала мріяв про Кіліана Мбаппе, однак ПСЖ категорично відмовляється відпускати чемпіона світу. Зідан вважає Мане цілком гідною альтернативою французу, натомість у Флорентіно Переса свої думки – він налаштований почекати ще рік, щоб зробити нову спробу в напрямку трансферу Мбаппе. Джерело стверджує, що Ліверпуль готовий відпустити сенегальця у разі успішного завершення переговорів щодо Тімо Вернера з РБ Лейпциг.

Чинний контракт Садьйо з мерсисайдцями розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні АПЛ Мане провів 26 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 9-ма асистами.

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