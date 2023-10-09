Нещодавно мадридці обурилися на тренера молодіжної команди U-17 Адріа Діаса за лист подяки, який він написав Барселоні. Керівництво Реала вирішило звільнити тренера.

Реал звільнив тренера через три місяці – все через один лист Барселоні

Як повідомляє Relevo, очільники "вершкових" передумали в останню мить, коли процедура звільнення майже була завершена. Діас мав приєднатися до академії Леганеса, втім, відмовився від пропозиції. Він завжди хотів продовжувати працювати саме в Реалі.

Нагадаємо, що Адріа Діас приєднався до мадридців в серпні 2023 року. Крім молодіжної команди Барселони, він працював з Дамм, Луго та Сабаделем.

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