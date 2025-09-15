Реал зіштовхнувся з несподіваною процедурою від Ла Ліги – це не сподобалось УЄФА
Мадридський Реал обурився через незаплановану перевірку гравців на допінг.
"Вершкові" мали розпочати тренування об 11 ранку, однак його довелось перенести на годину через те, що Ла Ліга вирішила провести допінг-тест одразу в шести гравців Реала, повідомляє Marca.
Реал хоче поскаржитися до ФІФА на суддівство в Ла Лізі – у нього є серйозні аргументи
Обурення мадридців логічне: вони провели свій матч у суботу, а вчора не проводили жодних тренувань та були готові і до тестування на допінг. Ця процедура є вже звичною, але те, як її провели, викликали роздратування не лише у гравців та тренерського штабу Реала, а й в УЄФА.
Нагадаємо, мадридці стартують у Лізі чемпіонів уже завтра, 16 вересня, матчем проти Марселя (початок о 22:00). В Ла Лізі Реал іде ідеально – 4 перемоги в 4 матчах та 12 очок в активі.
