"Вершкові" мали розпочати тренування об 11 ранку, однак його довелось перенести на годину через те, що Ла Ліга вирішила провести допінг-тест одразу в шести гравців Реала, повідомляє Marca.

Реал хоче поскаржитися до ФІФА на суддівство в Ла Лізі – у нього є серйозні аргументи

Обурення мадридців логічне: вони провели свій матч у суботу, а вчора не проводили жодних тренувань та були готові і до тестування на допінг. Ця процедура є вже звичною, але те, як її провели, викликали роздратування не лише у гравців та тренерського штабу Реала, а й в УЄФА.

Нагадаємо, мадридці стартують у Лізі чемпіонів уже завтра, 16 вересня, матчем проти Марселя (початок о 22:00). В Ла Лізі Реал іде ідеально – 4 перемоги в 4 матчах та 12 очок в активі.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу