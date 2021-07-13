Дві легенди європейського футболу зійдуться в очному поєдинку вже у серпні.

Реал на своєму офіційному сайті оголосив про товариський матч проти Мілана, який запланований на 8 серпня.

Лунін зіграв у секретному спарингу Реала – мадридцям не вдалось втримати ворота "сухими"

Поєдинок відбудеться в Австрії у місті Клагенфурт. Востаннє ці суперники зустрічались у 2018-му також у рамках спарингу, тоді мадридці впевнено розібрались з "россонері" (3:1).

Раніше "вершкові" вже анонсували товариську гру проти чемпіона Шотландії Рейнджерс (25 липня). Старт нового сезону Ла Ліги розпочнеться для Реала 14 серпня поєдинком проти Алавеса.

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