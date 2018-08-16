Реал Зідана ніколи не пропускав 4 голи – Лопетегі перервав неймовірну серію вже в першому офіційному матчі

Реал у першому офіційному матчі під керівництвом Хулена Лопетегі зазнав болючої поразки від земляків з Атлетіко та не зміг виграти Суперкубок УЄФА. Крім того, "Королівський клуб" вперше за дуже довгий час отримав у свої ворота 4 голи в одному поєдинку.

Реал програв Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА 2018. "Вершкові" в екстра-таймі поступились своїм землякам з Атлетіко з рахунком 2:4 та не зуміли втретє поспіль завоювати даний трофей. Цікаво, що Реал програв фінал міжнародного турніру вперше за 18 років.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Якщо в атаці Реал виглядав ще доволі пристойно, продовживши результативну серію, то у захисті команди Лопетегі відбувалось без перебільшення щось жахливе. 4 (!!!) голи у власні ворота – це дуже нетипово для "Королівського клубу" в останні роки. Стільки Реал не отримував протягом останніх 149 матчів, повідомляє Mundo Deportivo.

У вчорашньому матчі "привезли" всі захисники мадридців – Рамос та Варан виглядали статистами в епізоді з першим голом, Марсело "відзначився" під час другого, а Карвахаль відверто програв дуель у моменті з 4-м м'ячем. Не можна звинувачувати хіба що Кейлора Наваса – одного з конкурентів Андрія Луніна, який, до слова, весь поєдинок провів на лаві запасних.

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Цікаво, що під керівництвом Зінедіна Зідана "Вершкові" жодного разу не пропускали 4 голи, а отримували у свої ворота не більше трьох голів за гру. Хулен Лопетегі примудрився перервати вражаючу серію Реала вже у першому офіційному матчі на чолі "Галактікос".

Крім того, цей матч в цілому і Дієго Коста зокрема все ж продемонстрували найголовнішу проблему нинішнього Реала – відсутність центрфорварда рівня "Королівського клубу" після відходу Кріштіану Роналду. Карім Бензема попри забитий гол на фоні Дієго Кости виглядав молодим та необстріляним юнаком.

Іспанець робив із своїми опонентами практично все, що заманеться – особливо показовий момент з першим голом у матчі. Саме такого типу форварда – в міру нахабного та егоїстичного забракло Реалу у вчорашньому поєдинку. Звісно, окрім надійності поблизу власних воріт.

Попри невдачу у поєдинку з принциповим суперником у Лопетегі ще є час все виправити – новий сезон Прімери стартує для Реала у неділю матчем проти Хетафе. У випадку здобуття чемпіонства Іспанії Хулену вибачать вчорашній провал – але з таким Атлетіко та Барселоною, яка явно не стала слабшою навіть попри відхід Іньєсти, зробити це буде неймовірно складно.

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