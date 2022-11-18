Реал був визнаний найкращим клубом 2022 року, Карло Анчелотті – найкращим тренером, а Карім Бензема – найкращим гравцем.

Мадридський Реал здобув п'ять нагород на Globe Soccer Awards – щорічній церемонії, на якій визначаються клуби та особистості, які досягли найбільшої висоти у футболі.

Азар слізно просить вибачення у вболівальників Реала за провальний період у Мадриді

Реал був визнаний найкращим клубом 2022 року, Флорентіно Перес – найкращим президентом, Карло Анчелотті – найкращим тренером, а Карім Бензема – найкращим гравцем. У номінації "найкращий функціонер" також переміг представник мадридського клубу, ним став Хосе Анхель Санчес. Це стало можливим завдяки перемозі "вершкових" у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

Переможці в різних номінаціях визначаються шляхом голосування. Церемонію нагородження організовує Європейська асоціація клубів і футбольних агентів.

Реал втримав важку перемогу над Кадісом – гол екс-карпатівця ледь не зіпсував тріумфальне повернення Крооса