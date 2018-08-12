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Реал здолав Мілан у матчі за Кубок Бернабеу – Лунін знову зіграв на нуль

00:18 1041 Читать на русском
Реал здолав Мілан у матчі за Кубок Бернабеу – Лунін знову зіграв на нуль
Реал – Мілан / Фото ФК Реал

Мадридський Реал впевнено переміг Мілан у традиційному матчі за Кубок Бернабеу (3:1).

За стартові 5 хвилин матчу команди встигли обмінятись голами. Нападник Реала Карім Бензема відзначився на 2-й хвилині зустрічі, а через 2 хвилини новачок Мілана Гонсало Ігуаїн зрівняв рахунок, забивши дебютний гол колишньому клубу.

Ігуаїн забив перший гол за Мілан у матчі проти Реала, за який виступав протягом 6,5 років

Все йшло до того, що команди підуть на перерву за нічийного результату, проте Гарет Бейл не був з цим згоден і вивів "вершкових" уперед під завісу першого тайму.

У другій половині зустрічі команди менше "феєрили". Наприкінці поєдинку Борха Майораль зняв всі питання щодо переможця зустрічі, забивши третій м'яч. У підсумку впевнена перемога Реала (3:1).

Варто відзначити, що на 78-й хвилині матчу на полі з'явився український легіонер Реала Андрій Лунін, замінивши Кейлора Наваса. 19-річний голкіпер зумів втримати ворота "сухими".

Кубок Сантьяго Бернабеу

Реал – Мілан – 3:1

Голи: Бензема, 2, Бейл 45+1, Майораль, 90+1 – Ігуаїн, 4

Товариські матчі • Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Мілан: Субота 11 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 1
Мілан
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Теги
Реал Мадрид - Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид Товариські матчі Андрій Лунін Андрій Лунін Сантьяго Бернабеу Мілан Мілан
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