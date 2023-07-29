Півзахисник Реала Арда Гюлер отримав травму під час збору в США.

Під час обстеження новачку Реала Арді Гюлеру було діагностовано пошкодження внутрішнього меніска правого коліна. Про це інформує офіційний сайт "бланкос".

Анчелотті відверто заговорив про трансфер Мбаппе в Реал

Турецький півзахисник вирушить до Мадрида в найближчі кілька годин, щоб розпочати процес відновлення. Таким чином, він не зможе допомогти команді Карло Анчелотті в товариському матчі з Барселоною, який буде зіграно в ніч із суботи на неділю.

Матч Барселона – Реал відбудеться в Арлінгтоні, штат Техас. Початок зустрічі – о 00:00 за київським часом.

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