Нова хвиля пандемії сумнозвісного COVID-19 всерйоз "взялася" за мадридський Реал. У таборі "вершкових" з'явився третій інфікований за декаду.

Оборонець Одріосола інфікувався коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Іспанець здав позитивний тест на COVID-19 у суботу. Терміни повернення Одріосоли до занять із першою командою в Мадриді наразі не оголосили. Раніше коронавірус виявили в новачка "вершкових" Девіда Алаби та центрфорварда Каріма Бензема. Останній уже вилікувався і готовий повернутися до тренувань.

До слова, в сезоні 2020/21 Альваро Одріосола провів лише 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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