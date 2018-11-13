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"Реал завжди шукає винного серед іноземців", – Даліч заступився за Модріча

11:38 421 Читать на русском
"Реал завжди шукає винного серед іноземців", – Даліч заступився за Модріча
Златко Даліч та Лука Модріч / фото: Marca

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч вважає несправедливою критику свого підопічного та півзахисника Реала Луки Модріча.

"Я ніколи не сумнівався в майстерності Модріча, і я впевнений, що він скоро знову повернеться до своєї найкращої форми.

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Ми розмовляли кілька днів тому, і Лука знає що в футболі постійно щось змінюється. Він розуміє, що після блискучої гри протягом цілого року, не може завжди бути в формі найкращого гравця світу.

Коли Реал програє матч, вони шукають винного серед іноземців. Вони звинувачують Луку або Крооса, або кого-небудь іще", – цитує Даліча Marca.

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Теги
Іспанія Златко Даліч Златко Даліч Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид
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