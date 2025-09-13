Реал Сосьєдад та мадридський Реал зустрілись у матчі 4-го туру Ла Ліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Мадридський Реал уже на другій хвилині міг вийти вперед – Мбаппе встиг наздогнати м'яч біля лицьової та віддав трохи назад на Гюлера, який розстріляв порожні ворота (воротар перекривав можливість передачі Кіліану вздовж воріт). Проте, арбітр помітив невеликий офсайд у француза. Міг забити і сам Кіліан після ефектного закидання Карвахаля, але Реміро забрав до рук слабкий удар нападника.

На 12-й хвилині Реалу вдалось забити вже легально. При чому асистував Мбаппе гравець суперника, Готі Лопес, який віддав неточну передачу партнеру назад. Кіліан вибіг з-за спини захисника, перехопив м'яч та легко реалізував вихід віч-на-віч. Через 3 хвилини Мбаппе ледь не оформив дубль, спочатку хитнувши захисника, а потім пробивши у дальній кут – м'яч облизнув стійку та вилетів за межі поля.

"Вершкові" могли ще двічі забити. Після розіграшу штрафного Хьойсен на дальній стійці скинув до воротарського, а Мілітао пробивав – Реміро ефектно врятував. Через 4 хвилини знову бразильський центрбек пробивав, тепер після навісу з кутового – і знову рятує Реміро!

А на 32-й хвилині підопічні Хабі Алонсо несподівано залишились у меншості. Хьойсен рукою прихопив Оярсабаля за плече в районі центра поля, однак екс-партнер Забарного був фактично останньою перешкодою на шляху нападника до воріт Мадрида. У Реалі були незгодні з цим рішенням, зокрема, Хабі Алонсо отримав "гірчичник".

Після цього Реал Сосьєдад притиснув суперника, але на 44-й хвилині Мбаппе допоміг подвоїти перевагу. Тепер Кіліан увірвався у чужий штрафний з лівого флангу, видавши крутий сольний прохід, та видавши точну передачу на Гюлера, який легко пробив у кут – 0:2 на користь Реала!

Перший тайм на цьому і закінчився, але Сосьєдад у другій половині не планував здаватись. Оярсабаль небезпечно пробив зі штрафного з правого флангу – Куртуа кулаками вибив м'яч. А на 54-й хвилині баски заробили пенальті за влучання м'яча в руку Карвахаля. Оярсабаль реалізував 11-метровий.

Мбаппе неабияк налякав тренерський штаб Реала, коли залишився на газоні після не дуже вдалої спроби удару. Після цього француз отримав ще й дивну жовту, оскільки не покинув межі поля, коли йому надавали допомогу. А от іншу суперзірку Реала, Вінісіуса, у цій грі було майже непомітно. Бразилець намагався пару разів показати, що він нічим не гірший за Кіліана, але не виходило. Натомість він чимало втрачав м'яч (аж 12 разів), точність передач склала 72% та лише тричі з 6 спроб зумів обіграти суперника.

Після гола Оярсабаля гра ніби заспокоїлась – Сосьєдад не дуже рвався вперед, а Мадрид економив сили, адже вже в мідвік старт нового сезону Ліги чемпіонів. Але під кінець гри баски ледь не відігрались: Кубо навісив, Куртуа мав забирати до рук, але за його спиною вистрибнув Каррікабуру, змусивши бельгійця випустити м'яч із рук. Пожежу в штрафному все ж вдалось загасити, а мадридському Реалу – втримати переможний рахунок.

