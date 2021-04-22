В рамках 31-го туру іспанської Прімери Реал на виїзді без проблем здолав Кадіс. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Катастрофа із Суперлігою та нещодавно втрачені очки у матчі із Хетафе повинні були потужно мотивувати Реал на перемогу у матч з Кадісом, адже наступна втрата може стати фатальною у гонитві за чемпіонством у Ла Лізі, ще й суперник лише 13-й у турнірній таблиці.

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Загалом, справи у Кадіса йшли непогано до 30-ї хвилини, коли Карлесен встав на ногу Вінісіусу, й рефері після перегляду VAR призначив 11-метровий. Його без особливих проблем реалізував Бензема, і захист господарів одразу почав сипатись.

На 33-й хвилині Одріосола опинився вільним на дальній стійці, де його одразу помітив Бензема – подача у штрафний, удар головою – 0:2. Під завісу тайму помилка Хосе Марі призвела до втрати м'яча у власному карному майданчику – Каземіро ювелірно навісив – Карім записав до свого активу дубль.

Після перерви Альваро Сервера кинув у бій свіжі сили, й в якісь мірі це допомогло. Вони вирівняли гру, почали менше провалюватись у захисті, однак в атаці все одно нічого не вдавалось.

Мадридці ж й більше грали на утримання результату, особливо не пресингували, але зрідка нагадували про себе стрімкими та небезпечними атаками, які, однак, нічим не завершились. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "вершкових" – 0:3.

Завдяки набраним трьом пунктам підопічні Зідана зрівнялись з Атлетіко, але очолили турнірну таблицю за результатами очних зустрічей (у "матрацників" в запасі одна гра). Також варто зазначити, забий м'яч став для Альваро Одріосоли дебютним за клуб, кольори якого він захищає ще з сезону 2018/19.

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