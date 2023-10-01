"Ми дуже добре увійшли в гру, але коли Реал вийшов з-під нашого тиску, вони трохи потопили нас. Перший асист Беллінгема дивовижний, цей гол завдав нам болю. Реал був дуже активним, вони були кращими в зонах і це коштувало нам очок. Можливо, ми трохи знизили темп, але були задоволені грою.

Кінець рекордної серії та безглузде вилучення капітана у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 0:3

Це перша поразка у цьому сезоні, але я пишаюся грою команди. Чемпіонат триває, ми повинні рости. Реал завдав нам сильного удару, але ми отримали його від нового лідера Ла Ліги. Намагаємося грати один в один. Це також ставить нас на наше місце, ми команда з дуже маленьким бюджетом. Мета – збереження місця в чемпіонаті.

Щодо заміни Циганкова... Він сказав мені, що його щось турбувало. Він попросив заміну. Щось із м'язами, не знаємо, серйозно це чи ні. Доведеться провести медичне обстеження", – цитує Санчеса AS.

Нагадаємо, поразка опустила Жирону на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

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