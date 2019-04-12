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Реал затвердив фінансування на реконструкцію Сантьяго Бернабеу – фантастична сума у кредит на 30 років

21:18 312 Читать на русском
Реал затвердив фінансування на реконструкцію Сантьяго Бернабеу – фантастична сума у кредит на 30 років
Стадіон Сантьяго Бернабеу / Фото з соцмереж

Керівництво Реала завершує останні бюрократичні нюанси перед початком реконструкції домашньої арени.

На зборах ради директорів Реала було затверджене фінансування на реконструкцію Сантьяго Бернабеу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мадридці отримають кредит у 575 млн євро терміном на 30 років з відсотковою ставкою у 2,5%. Кошти надійдуть на рахунки клубу в три транші: в липні 2019, 2020 та у 2021 роках.

Королівський клуб виплачуватиме щорічно по 29,5 млн євро до 2049 року включно.

Нагадаємо, початок реконструкції Сантьяго Бернабеу запланований після завершення поточного сезону.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
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