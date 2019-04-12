Реал затвердив фінансування на реконструкцію Сантьяго Бернабеу – фантастична сума у кредит на 30 років

Керівництво Реала завершує останні бюрократичні нюанси перед початком реконструкції домашньої арени.

На зборах ради директорів Реала було затверджене фінансування на реконструкцію Сантьяго Бернабеу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мадридці отримають кредит у 575 млн євро терміном на 30 років з відсотковою ставкою у 2,5%. Кошти надійдуть на рахунки клубу в три транші: в липні 2019, 2020 та у 2021 роках.

Королівський клуб виплачуватиме щорічно по 29,5 млн євро до 2049 року включно.

Нагадаємо, початок реконструкції Сантьяго Бернабеу запланований після завершення поточного сезону.

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