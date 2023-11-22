Майбутнє італійського фахівця досі не визначено. Бразильська преса активно пише, що Карло Анчелотті очолить влітку їхню національну команду і вже підписав контракт, а в Іспанії ходять чутки, що 62-річний фахівець залишиться в Мадриді.

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Як повідомляє Sport, якщо Анчелотті влітку покине команду, то його може замінити інший італієць. Президент Реала Флорентіно Перес розглядає можливість призначити Роберто Де Дзербі. Представники мадридців вже встановили перші контакти з фахівцем.

Зазначається, що Де Дзербі особливо цінують за його успішну роботу з молодими гравцями. Керівництво Реала вважає, що їхня оновлена команда зможе прогресувати під керівництвом 44-тренера і йому буде легше знайти спільну мову з колективом.

Роберто де Дзербі очолив Брайтон у сезоні 2022/23. Його чинна угода з англійським клубом діє до 2026 року.

Нагадаємо, що італійський тренер працював з Шахтарем.

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