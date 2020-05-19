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Реал зацікавлений у трансфері таланта Барселони

10:14 152 Читать на русском
Реал зацікавлений у трансфері таланта Барселони
Ксав'є Мбуямба / фото: Барселона

Нідерландський захисник Барселони Ксав'є Мбуямба потрапив до сфери інтересів кількох європейських топ-клубів.

"Зараз ситуація в Барселоні неоднозначна. Наближаються нові президентські вибори, можливо, в керівництві відбудуться зміни, з'являться нові люди. Зараз в клубі дуже неспокійно як з політичної, так і зі спортивної точки зору. Ви бачите, що в оренду можуть віддати навіть Ансу Фаті, як можна прорватися іншим талановитим гравцям?

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Майже всі великі клуби запитували про Ксав'є. Реал – серед них, вони серйозно ставляться до своєї молодіжної команди. Звичайно, це може бути дуже складною угодою. Ювентус та Інтер теж зацікавлені, але найкраща пропозиція у Челсі", – цитує агента гравця Карлоса Баросо Voetbal International.

До слова, Мбуямба став гравцем Барселони в серпні 2019 року, перейшовши з нідерландського клубу МВВ Маастрихт за 310 тис євро. Він ще жодного разу не з'являвся в основній команді каталонського клубу, перебуваючи в команді U19.

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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ксав'є Мбуямба Ксав'є Мбуямба
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