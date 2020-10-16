Реал зацікавився юною зіркою Борусії Д
Півзахисник дортмундської Борусії Джованні Рейна опинився у списку інтересів мадридців.
Реал планує серйозно підсилити склад наступного літа та роздумує щодо підписання Рейни, повідомляє Marca.
Реал не обмежиться Мбаппе – мадридці налаштовані "підірвати" трансферний ринок наступного літа
Щоправда, американець не є головною метою "вершкових", адже королівський клуб мріє поєднати двох найперспективніших форвардів світу – Мбаппе та Холанда, і зосередиться на переговорах щодо них. Цікаво, що контракт Рейни із Борусією завершується вже наступного літа.
До слова, Джованні провів 5 матчів у складі дортмундців у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.
Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття