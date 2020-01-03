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Реал зацікавився трьома гравцями Лілля – один із них забивав збірній України

11:08 36 Читать на русском
Реал зацікавився трьома гравцями Лілля – один із них забивав збірній України
Віктор Осімхен / RMC

Мадридський Реал розглядає можливість придбання одразу трьох гравців французького Лілля.

Королівський клуб зацікавився форвардом Віктором Осімхеном, півзахисником Бубакарі Сумаре та захисником Габріелем, інформує Marca.

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Найбільший інтерес мадридців викликав 21-річний Осімхен, який у поточному розіграші Ліги 1 забив уже 10 голів. Його перехід може відбутися вже цієї зими, якщо Реал зможе продати Маріано та Браїма Діаса.

Зазначимо, що нігерієць є одним із лідерів своєї національної збірної. Він забив один із голів у ворота збірної України у вересневому товариському матчі (2:2). За даними відомого порталу Transfermatkt, трансферна вартість Осімхена становить 30 млн євро.

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