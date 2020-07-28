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Реал зацікавився рекордсменом Севільї

14:04 - Читать на русском
Реал зацікавився рекордсменом Севільї
Жюль Кунде (зліва) / ФК Севілья

Чемпіон Іспанії стежить за 21-річним захисником нервіонців Жюлем Кунде, який став одним із відкриттів Ла Ліги 2019/20.

Мадридський Реал стежить за прогресом молодого захисника Жюля Кунде, який виступає за Севілью. Зінедін Зідан бачить у своєму співвітчизнику можливе підсилення. Щоправда, до конкретної пропозиції наразі справа не дійшла, інформує ESPN.

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Пара Рамос – Варан наразі є безальтернативною, але Кунде в майбутньому може стати заміною Рамосу, який свого часу перебрався до Реала з тієї ж Севільї. Зідан вважає, що молодий захисник має всі можливості для подальшого прогресу. Реал розуміє, що ціна на Кунде лише зростатиме, тому цілком може підписати центрбека у поточне трансферне вікно.

Кунде перебрався до Севільї рік тому з Бордо за 25 млн євро, ставши найдорожчим трансфером в історії іспанського клубу. В сезоні 2019/20 француз провів 36 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Севілья Севілья Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Жюль Жюль Кунде
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