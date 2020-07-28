Реал зацікавився рекордсменом Севільї

Мадридський Реал стежить за прогресом молодого захисника Жюля Кунде, який виступає за Севілью. Зінедін Зідан бачить у своєму співвітчизнику можливе підсилення. Щоправда, до конкретної пропозиції наразі справа не дійшла, інформує ESPN.

Перес хоче зробити Зідана "вічним тренером" Реала

Пара Рамос – Варан наразі є безальтернативною, але Кунде в майбутньому може стати заміною Рамосу, який свого часу перебрався до Реала з тієї ж Севільї. Зідан вважає, що молодий захисник має всі можливості для подальшого прогресу. Реал розуміє, що ціна на Кунде лише зростатиме, тому цілком може підписати центрбека у поточне трансферне вікно.

Кунде перебрався до Севільї рік тому з Бордо за 25 млн євро, ставши найдорожчим трансфером в історії іспанського клубу. В сезоні 2019/20 француз провів 36 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?