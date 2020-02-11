Реал зацікавився голкіпером Мілана – Лунін ризикує отримати зіркового конкурента

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма має шанс опинитись у іспанському гранді.

Реал розглядає можливість придбання Джанлуїджі Доннарумми, повідомляє Corriere dello Sport.

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Чинний контракт голкіпера з "россонері" розрахований до літа 2021 року. 20-річний італієць отримує одну з найвищих зарплат у клубі, але Міно Райола, одіозний агент Джанлуїджі, часто заявляв, що його клієнт заслуговує набагато більше.

Нагадаємо основним воротарем Реала є Тібо Куртуа. Молодий український голкіпер королівського клубу Андрій Лунін, який зараз захищає кольори Ов'єдо на правах оренди, також розраховує влітку повернутись в Мадрид.

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