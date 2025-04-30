Реал зацікавився братом Беллінгема – він став найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу та претендує на вихід в АПЛ
Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем своїми виступами в другому англійському дивізіоні привернув увагу топових клубів.
У Чемпіоншипі підбили підсумки сезону 2024/25 – найкращим молодим гравцем визнали хавбека Сандерленда Джоба Беллінгема.
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За інформацією Marca, такі виступи Беллінгема-молодшого привернули увагу топових європейських клубів, серед яких виокремлюють і мадридський Реал, за який виступає його старший брат. Наразі Джоб має серйозне завдання – спробувати із Сандерлендом здобути останню путівку до АПЛ шляхом плей-офф Чемпіоншипу.
Додамо, що Джоб Беллінгем провів у поточному сезоні 39 матчів за Сандерленд, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.
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