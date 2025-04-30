У Чемпіоншипі підбили підсумки сезону 2024/25 – найкращим молодим гравцем визнали хавбека Сандерленда Джоба Беллінгема.

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За інформацією Marca, такі виступи Беллінгема-молодшого привернули увагу топових європейських клубів, серед яких виокремлюють і мадридський Реал, за який виступає його старший брат. Наразі Джоб має серйозне завдання – спробувати із Сандерлендом здобути останню путівку до АПЛ шляхом плей-офф Чемпіоншипу.

Додамо, що Джоб Беллінгем провів у поточному сезоні 39 матчів за Сандерленд, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

A sensational campaign from our number seven.



Jobe is the @SkyBetChamp's Young Player of the Season! pic.twitter.com/ulXGwBEAPb — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 27, 2025

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